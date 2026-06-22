Sestri: mercoledì trekking e musica a San Bernardo

Mercoledì 24 giugno si terrà a Sestri Levante, all’interno della rassegna ARIA (Meraviglia tra mare colline e musica), un’iniziativa che unisce trekking e musica. Il programma della giornata prenderà il via alle 17:30 con partenza del trekking al tramonto presso la stazione di Sestri a cui segue, poi, una degustazione gastronomica. La sera, invece, spazio alla musica con il concerto del Duo Kala-Calamaro, con musiche di Paganini, Sivori, Gounod e Bach, che si tiene alle 21:15 presso la Chiesa di San Bernardo.

Per partecipare al trekking è necessaria la prenotazione, disponibile fino alle ore 13:00 di mercoledì, contattando l’ufficio IAT al numero 0185 478530 o alla mail iat@mediterraneo.it. Il concerto serale è poi a offerta libera ed è previsto un servizio navetta gratuito su prenotazione per chi non partecipa alla camminata.

» leggi tutto su www.levantenews.it