Spazi sociali e autogestiti, partecipazione all’incontro di Avs: in piazza Don Gallo anche Ilaria Salis

Genova. Una piazza Don Gallo partecipata e attenta ha accolto ieri sera l’iniziativa promossa da Alleanza Verdi Sinistra dedicata al ruolo dei centri sociali, degli spazi autogestiti e delle esperienze di mutualismo nelle città contemporanee.

L’incontro, che ha visto la presenza dell’eurodeputata di Sinistra Italiana – Avs Ilaria Salis, del deputato di Sinistra Italiana – Avs Marco Grimaldi, di rappresentanti del mondo associativo, politico, accademico e dell’attivismo genovese, ha confermato l’interesse diffuso verso un tema che riguarda la qualità della vita urbana, la partecipazione democratica e il diritto delle comunità a costruire luoghi condivisi di socialità e cultura.

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