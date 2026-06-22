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Stazione di Alassio, interventi di riqualificazione da 5,5mln di euro

Stazione di Alassio, interventi di riqualificazione da 5,5mln di euro

riqualificazione stazione alassio

Presentati oggi gli interventi di riqualificazione della stazione di Alassio, per un miglioramento dell’accessibilità, fruibilità degli spazi e qualità dei servizi offerti ai viaggiatori.

L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e illustrato oggi al sindaco di Alassio Marco Melgrati e all’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola dal responsabile dell’area Ovest e Tirrenica della Direzione Stazioni, Ingegneria e Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Aldo Fossati, si inserisce nel più ampio piano di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria e di ammodernamento delle stazioni, con particolare attenzione all’inclusione, al comfort e alla valorizzazione del patrimonio esistente.

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