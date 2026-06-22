Stazione di Alassio, interventi di riqualificazione da 5,5mln di euro

Presentati oggi gli interventi di riqualificazione della stazione di Alassio, per un miglioramento dell’accessibilità, fruibilità degli spazi e qualità dei servizi offerti ai viaggiatori.

L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e illustrato oggi al sindaco di Alassio Marco Melgrati e all’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola dal responsabile dell’area Ovest e Tirrenica della Direzione Stazioni, Ingegneria e Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Aldo Fossati, si inserisce nel più ampio piano di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria e di ammodernamento delle stazioni, con particolare attenzione all’inclusione, al comfort e alla valorizzazione del patrimonio esistente.

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