Successo a Leivi per la Festa dell’Olio, Piana: “Patrimonio da valorizzare”

Liguria. Grande partecipazione a Leivi per la Festa dell’Olio, appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’olivicoltura ligure, delle produzioni di qualità e delle tradizioni del territorio che ha richiamato cittadini, visitatori, produttori e operatori del settore. Alla manifestazione ha partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana, che ha portato il saluto di Regione Liguria.

Nel corso della due giorni sono stati proposti momenti di approfondimento dedicati all’olio extravergine di oliva, incontri con produttori, degustazioni e iniziative rivolte alla promozione delle eccellenze agroalimentari locali, confermando il forte legame tra agricoltura, cultura e attrattività turistica del territorio.

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