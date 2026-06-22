Tamponamento a catena sulla A26, sette feriti, uno è grave. Traffico in tilt

Aggiornamento ore 18.00 – Poco dopo le 17 un altro incidente si è verificato sulla tratta della A26 nel raccordo con la A10, generando code di diversi chilometri tra Arenzano e lo svincolo, in direzione di Genova: secondo le prime informazioni si tratta di un incidente autonomo con una persone ferita non gravemente.

Aggiornamento ore 17.00: La tratta autostradale tra Ovada e Masone in direzione di Genova risulta completamente bloccata. I chilometri di code sono in aumento, è consigliato uscire a Ovada. I feriti soccorsi sono saliti a sette, di cui uno grave, trasportato al pronto soccorso del San Martino con l’elisoccorso dei vigili del fuoco.

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