Tragedia Ceriale, in migliaia alla “passeggiata solidale” per Sofia e Emma. La mamma: “La giustizia farà il suo corso”

Ceriale. Ceriale abbraccia Sofia ed Emma, le due ragazze rimaste coinvolte nel terribile incidente avvenuto tre notti fa lungo la via Aurelia. Una marea umana si è mossa tra le strade della cittadina. Ceriale cammina insieme, in silenzio per Sofia e con speranza per Emma.

Questa sera in migliaia, con un palloncino bianco, si sono ritrovati in piazza della Vittoria per la camminata per le strade del paese promossa dall’associazione Young Ceriale per condividere, in maniera collettiva, il dolore ed il lutto innescati dal terribile evento che è costato la vita a Sofia Barberi e per mantenere accesa la speranza per Emma, che è ancora ricoverata in prognosi riservata in rianimazione a Santa Corona.

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