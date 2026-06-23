Al castello il gran finale del LericiPea “Edito”, apre Stefano Cenci di “M. Il figlio del secolo” con l’Aeropoema di Marinetti

La Spezia ospita anche quest’anno la cerimonia di assegnazione del Premio LericiPea “Edito”, una delle sezioni più prestigiose e storiche del Premio Internazionale LericiPea – Golfo dei Poeti, giunto alla sua 72ª edizione. L’appuntamento, aperto al pubblico, è per venerdì 26 giugno alle 21.00 al castello San Giorgio.

Promosso dall’Associazione Premio LericiPea – Golfo dei Poeti e dal Comune della Spezia, il Premio LericiPea “Edito” è riservato alle opere pubblicate in volume tra marzo 2025 e febbraio 2026, e mira a valorizzare la qualità poetica e la forza espressiva della parola scritta.

La serata si aprirà con un momento speciale affidato a Stefano Cenci, già protagonista dell’ultimo red carpet del Lido di Venezia fra gli interpreti di M. Il figlio del secolo, celebre serie tv in cui interpreta Filippo Tommaso Marinetti, di cui cadono questanno i 150 anni dalla nascita. Nell’occasione Cenci leggerà dalla terrazza del castello brani dall’Aeropoema del Golfo della Spezia, dalla terrazza del Castello San Giorgio di La Spezia.

Nel corso della serata, condotta dalla giornalista Maria Cristina Sabatini, il pubblico ascolterà le poesie dei tre finalisti selezionati dalla giuria tecnica del Premio LericiPea, composta da Giuseppe Conte (presidente), Massimo Bacigalupo, Manuel Cohen, Francesco Napoli (coordinatore Premio Edito), Davide Rondoni e Stefano Verdino.

La terna individuata è composta da: Azzurra D’Agostino con Cosmic latte, pubblicato da Marcos y Marcos; Alessandro Fo con Luci ed eclissi, pubblicato da Einaudi; Giuseppe Grattacaso con Dei vertebrati, degli invertebrati, pubblicato da Interno Poesia. “Tre opere diverse per passo, immaginario e costruzione poetica, ma unite dalla capacità di restituire, ciascuna con una propria lingua, la complessità del presente – segnalano dal Premio -. La poesia di Azzurra D’Agostino, in Cosmic latte, si distingue per una voce cordiale e coinvolgente, capace di accogliere l’eco del mondo privato e collettivo. Alessandro Fo, in Luci ed eclissi, attraversa luoghi, incontri, memorie e figure della vita dentro un tessuto testuale che intreccia racconto, dialogo e lirismo, affidando alla parola poetica ciò che resiste nella memoria. Giuseppe Grattacaso, con Dei vertebrati, degli invertebrati, costruisce invece un’opera scandita da un elegante endecasillabo, da accumuli nominali e da una tonalità ironica che si apre a riflessioni visionarie sulla presenza dell’uomo nel mondo”.

Come da tradizione, i tre finalisti leggeranno una selezione di propri testi tratti dalle opere candidate. A decretare il vincitore sarà l’ultima votazione affidata alla giuria dei cittadini, che sceglieranno il loro autore preferito senza aver letto prima le opere, affidandosi solo all’emozione dell’ascolto dal vivo. Il loro voto concorrerà, insieme a quello precedentemente espresso dalla giuria tecnica, dalla proprietà del Premio (Adriana Beverini, Lucilla Del Santo, Pia Spagiari, Pier Gino Scardigli) e da quella dei lettori, alla definizione del verdetto finale.

“La poesia è un’arte straordinaria, capace di evocare sensazioni e di costruire mondi attraverso la musicalità delle parole: per questo, la nostra città è orgogliosa di ospitare il Premio Internazionale LericiPea, una delle manifestazioni culturali più prestigiose del nostro territorio, un’istituzione che da oltre settant’anni mantiene vivo il legame tra il Golfo dei Poeti e la grande poesia italiana contemporanea”, dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Per Lucilla Del Santo è “importante che il nostro Golfo non dimentichi mai che tra le sue meraviglie vi è anche un Premio che è uno dei più antichi d’Europa e che grazie al lavoro e alla tenacia di tutti coloro che ne hanno fatto e ne fanno parte, e a coloro che oggi lo sostengono, da 72 anni onora chi si ostina a credere e a scrivere poesia, a studiare per praticare quest’arte”, dice la project manager del LericiPea. “La poesia – aggiunge -trascende i confini linguistici e geografici, da voce alle emozioni e alle sfide condivise da tutti gli esseri umani; in tempi di guerra e di crisi è in ogni cultura la voce della resistenza e della speranza”.

La serata è organizzata dallo Studio Nealinea con la collaborazione del team del “LericiPea”: Alice Lorgna, Alessandra Campi e Alessandro Bernardini. L’iniziativa si svolge inoltre con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Lerici e grazie al sostegno di Fondazione Carispezia, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Confartigianato La Spezia, Confindustria La Spezia, Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, Euroguarco, Sepor S.p.A., Valdettaro Group e il progetto Miglio Blu – La Spezia Nautical District. Evento patrocinato da Rai Liguria.

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