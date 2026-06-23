Animali custoditi nelle aree alluvionate di Cairo, Stop Animal Crimes chiede ordinanza di sgombero

Cairo Montenotte. Cani e altri animali vivono ancora negli orti alluvionati, chiesta al sindaco l’ordinanza di sgombero urgente.

L’associazione Stop Animal Crimes afferma: “Non vogliamo che altri cani, conigli e galline muoiano a causa di un’altra inondazione e allora abbiamo chiesto al Sindaco di Cairo Montenotte l’emissione urgente di un provvedimento. In seguito a segnalazioni di cittadini preoccupati, in questi giorni abbiamo fatto un giro in via Vittorio Veneto di Cairo Montenotte, in prossimità della zona degli orti, lungo il Bormida dove due anni fa il torrente era esondato spazzando via case e uccidendo gli animali detenuti proprio negli orti e abbiamo preso atto che la tragedia non ha insegnato nulla”.

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