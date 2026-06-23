Asl2, 40 persone partecipano al progetto di Attività Fisica Adattata

Savona. Circa quaranta persone affette da Malattia di Parkinson e parkinsonismi partecipano attualmente al progetto di Attività Fisica Adattata (AFA) promosso da ASL2 Savonese in collaborazione con il Comune di Savona. Avviata nel febbraio 2025, l’iniziativa offre un percorso specialistico di attività motoria continuativa finalizzato a migliorare mobilità, autonomia e qualità della vita dei partecipanti attraverso programmi specificamente studiati per le esigenze legate alla patologia.

Grazie alla disponibilità degli spazi dei palazzetti comunali messi a disposizione dal Comune di Savona, il progetto consente ai pazienti di svolgere regolarmente un’attività fisica strutturata e supervisionata da professionisti esperti. L’esercizio fisico rappresenta infatti uno degli interventi non farmacologici più efficaci per contribuire al mantenimento delle capacità motorie e funzionali e per favorire il benessere complessivo delle persone con Parkinson.

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