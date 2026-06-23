Baruzzo: “Il Piano Casa del governo Meloni è un disastro. Ecco cosa serve per la Liguria”

“Il Piano Casa del governo Meloni è un disastro e sono dalla parte di chi sta scendendo in piazza per dirlo. Un provvedimento in ritardo, insufficiente e sbagliato. Il governo pensa davvero che la casa non sia un’emergenza in questo Paese? Perché leggere che verranno stanziati fondi per circa 100 mila nuovi alloggi in dieci anni è pochissimo rispetto a quante case servono davvero, piuttosto che un intervento strutturale”. Lo dichiara in una nota Carola Baruzzo, consigliera regionale del Partito democratico. “Dopo aver tagliato il fondo affitti e quello per la morosità incolpevole, il governo prova oggi a presentare come soluzione un piano che non affronta l’emergenza reale: affitti sempre più alti, sfratti, case popolari insufficienti, patrimonio pubblico da recuperare, famiglie che non riescono più a sostenere il costo dell’abitare, boom di B&B e affitti brevi – aggiunge l’esponente Pd -. E c’è un altro punto molto grave. Invece di investire quanto servirebbe in case popolari, si apre all’idea di venderle e si lascia un sacco di spazio ai grandi operatori immobiliari. Così il problema della casa non si risolve: si consegna al mercato, rischiando che vincano rendita e speculazione”.

“I Comuni e le Regioni, inoltre, conoscono bene i problemi abitativi specifici sui loro territori, ma il governo pensa bene di escluderli dalla programmazione – prosegue Baruzzo -. Per la Liguria servono investimenti veri sul recupero delle case popolari, manutenzioni come si deve un quelle che ci sono, nuove case, rifinanziamento stabile del contributo affitti e del fondo per la morosità incolpevole, misure contro gli affitti brevi fuori controllo e strumenti per garantire affitti sostenibili”.

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