Cairo, installata la cabina per le fototessere vicino a Porta Soprana

Cairo Montenotte. Con un’apposita delibera di Giunta approvata nel marzo 2025 era stata avviata la manifestazione d’interesse destinata a individuare un operatore economico qualificato per l’installazione di una postazione automatica per fototessere su suolo di proprietà comunale. L’Amministrazione aveva anche individuato la zona per il posizionamento più precisamente l’incrocio tra Corso Italia e Via Colla nell’area antistante Porta Soprana, dove fino a qualche anno vi era il chiosco dei giornali.

Dedem S.p.A., Gruppo leader nel settore, ha presentato la sua proposta che è stata giudicata consona e ha ottenuto la concessione per tre anni rinnovabili.

» leggi tutto su www.ivg.it