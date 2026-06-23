Chiavari: chiusure e modifiche alla viabilità per la Festa di San Pietro

In occasione della Festa di San Pietro agli Scogli 2026, in programma domenica 28 giugno, il Comune di Chiavari ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità nell’area interessata dalla manifestazione, ossia la zona tra piazza Gagliardo, nell’area pedonale, e via dei Velieri. L’ordinanza prevede il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito in via dei Velieri dalle ore 8 di giovedì 25 giugno alle ore 8 di mercoledì 1° luglio, per consentire l’allestimento, lo svolgimento e il successivo smontaggio delle strutture legate all’evento.

Inoltre, la Polizia Locale potrà adottare ulteriori provvedimenti temporanei alla circolazione e alla sosta nelle vie limitrofe, qualora si rendessero necessari per garantire la sicurezza dei partecipanti.

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