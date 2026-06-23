Chiavari: “Volontariato in Cure Palliative”, incontro al PUA

Giovedì 25 giugno si chiude il ciclo di incontri dei “Giovedì delle Cure Palliative”, dedicati ai caregiver. Durante l’ultimo appuntamento, che si terrà al Punto unico d’accesso in via Ghio 9 a Chiavari, con i volontari dell’Associazione della Gigi Ghirotti si affronterà il tema del volontariato e del valore della presenza e dell’ascolto come forma di vicinanza alle persone e alle famiglie dal titolo “Volontariato in Cure Palliative – essere presenti come gesto di cura”. L’incontro si rivolge a tutti coloro che si trovano ad affrontare temi come la la malattia e il lutto: familiari, insegnanti, dirigenti scolastici e educatori che vivono esperienze di fragilità e perdita.















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