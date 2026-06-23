Dai fondali di Vesima alla cima del Monte Bianco in 22 ore: l’impresa del genovese Andrea Pedemonte

Genova. L’anno scorso aveva fatto le prove generali, partendo da -20 metri in apnea e raggiungendo – solo con le sue forze – i 4556 metri della Capanna Margherita. Oggi Andrea Pedemonte, atleta estremo genovese, di Ceranesi, ha centrato un altro record.

In 22 ore e 9 minuti ha coperto la distanza tra i fondali di Vesima e la cima del Monte Bianco. Un’avventura iniziata lunedì 22 giugno con un’apnea a -40 metri, proseguita in bicicletta, dal litorale genovese fino alla Val Veny, e poi l’ascesa alpinistica fino ai 4808 metri del tetto d’Europa.

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