Domenica a Bolano una serata dedicata alla fisarmonica

Serata dedicata alla fisarmonica domenica 28 giugno alle 21.00 a Bolano, in piazza Matteotti. Protagonisti tre musicisti di alto livello, in arrivo da Bologna: Max Tagliata e Daniele Donadelli alla fisarmonica e Max Turone al contrabbasso. Hanno avuto negli anni collaborazioni importanti, un nome su tutti Biagio Antonacci. Tema del concerto sarà il folklore emiliano-romagnolo rivisitato da concerto, con arrangiamenti d’eccellenza. Ospiti della serata la scrittrice Giovanna Lattanzio e la cantante Vilaida Rodriguez. Direzione artistica curata da Carlo Casabianca, ingresso gratuito. Gli organizzatori ringraziano l’amministrazione comunale per la preziosa collaborazione.

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