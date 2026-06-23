Film, libri, musica, ambiente, diritti: torna a Fivizzano il “Lunigiana Cinema Festival”

Il 26, 27, 28 giugno a torna a Fivizzano il “Lunigiana Cinema Festival. Cinema, Libri, Musica, Ambiente e Diritti umani”. Quest’anno gli eventi si alterneranno tra il giardino e il museo di arte sacra di San Giovanni degli Agostiniani. Realizzato grazie al contributo del Comune di Fivizzano che sostiene, promuove e patrocina l’iniziativa, il festival è diretto dal regista e autore Daniele Ceccarini e realizzato dall’associazione Lunae insieme a Oreste Verrini e Virginio Sala di Passi Paesi e Parole, Arci Agogo di Aulla e al patrocinio di CINSA Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, Cineclub Lunigiana, Associazione Benetti di Massa. La manifestazione, incentrata sulle tematiche dei diritti umani, dell’ambiente e sulla tutela e il rispetto per il territorio, propone appuntamenti con registi, autori, scrittori e musicisti, proiezioni di cortometraggi, documentari, libri e concerti dal vivo. Negli anni ha ospitato importanti nomi del panorama nazionale tra i quali Licia Colò, Erika Blank, Francesco Niccolini, Franco Arminio, Daniele Biacchessi, Giovanni Lindo Ferretti, Adelmo Cervi, il regista e scrittore iraniano Fariborz Kamkari.

Il programma

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