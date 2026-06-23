Finale, Sericano: “L’amministrazione vuole investire sullo stadio Borel: previsto un sopralluogo nei prossimi giorni”

Finale Ligure. “È il terzo anno consecutivo che ospitiamo “Calciomercato L’Originale” e, appena ci è stato proposto, per noi è stata una scelta azzeccata. I talent e gli organizzatori trascorrono una giornata a Finale, ma soprattutto questo appuntamento al Borel secondo me è la cosa più bella, perché permette ai ragazzini che giocano a pallone di conoscere i loro ex idoli e di poter stare con loro, calciare la palla e condividere un momento insieme. Secondo me è molto educativo ed è molto bello”.

Queste le parole dell’assessore finalese Valter Sericano a margine dell’arrivo allo stadio Felice Borel delle telecamere di Sky per la trasmissione “Calciomercato l’Originale”. Da stasera il programma sportivo andrà in scena in provincia di Savona, con Alassio come sede centrale ma anche con collegamenti tra Pietra Ligure e, appunto, Finale Ligure. Le immagini girate nel primo pomeriggio con Riccardo Montolivo e Giancarlo Marocchi, infatti, saranno visibili nella prima puntata di questa sera.

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