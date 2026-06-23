Genoa, respinto il ricorso di A-Cap dal Tribunale di Genova

Come si ricorderà, il gruppo ACap aveva contestato la legittimità della delibera di aumento di capitale sotto svariati profili: mancata partecipazione all’assemblea di ACap, inesistenza, annullabilità o nullità della delibera a seguito di varie violazioni (illiceità dell’oggetto o della causa della delibera, illegittimità dell’esclusione del diritto di opzione, mancata informativa della convocazione dell’assemblea ad ACM, voto in assemblea da parte di 777 Genoa Holdings srl espresso in conflitto di interessi). Tutte le argomentazioni, già respinte due volte in sede cautelare, sono state ora respinte nel merito dal Tribunale di Genova (collegio composto da Enrico Ravera, Presidente, Raffaella Gabriel, Relatrice e Emanuela Giordano, Terzo giudice) con un’articolata sentenza di oltre 50 pagine che ha anche condannato ACM al pagamento delle spese processuali. La sentenza, ribadendo in modo più articolato quanto già espresso in sede cautelare, ha accolto integralmente le argomentazioni espresse dal Genoa.