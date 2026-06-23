Genoa, respinto il ricorso di A-Cap: legittima la ricapitalizzazione di Sucu

Genova. L’ingresso nel Genoa effettuato da Dan Sucu con l’aumento di capitale nel dicembre 2024 è perfettamente legale. A stabilirlo è la sentenza con cui il Tribunale civile di Genova oggi ha rigettato il ricorso di A-Cap.

Il fondo americano aveva contestato la delibera che aveva sancito l’acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte di Sucu sostenendo di non aver potuto esercitare il diritto di opzioni Le motivazioni della decisione sono contenute in una sentenza di oltre 50 pagine in cui il collegio – presieduto dal giudice Enrico Ravera e composto da Raffaella Gabriel ed Emanuela Giordano – spiega perché l’operazione è stata condotta correttamente.

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