Giancarlo Guani in giuria al concorso letterario Dino Campana

Un importante riconoscimento per la cultura spezzina arriva dal XIII Premio Internazionale di Poesia Dino Campana. Giancarlo Guani, conosciuto nel mondo artistico come Giba, è stato infatti nominato membro della giuria del prestigioso concorso dopo aver conquistato il primo premio per tre edizioni consecutive.

Un risultato che testimonia il valore del percorso artistico e letterario dell’autore spezzino, chiamato ora a valutare le opere in concorso accanto a personalità di primo piano del panorama culturale nazionale. L’ultima edizione del premio si è svolta alla Spezia nello scorso mese di settembre, confermando il legame della manifestazione con il territorio. La cerimonia finale di premiazione si terrà invece a Ravenna, dove saranno consegnati i riconoscimenti ai vincitori.

Durante l’evento ravennate spazio anche alla musica con l’esibizione del soprano Federica Balucani, che interpreterà La Lupa Chiara, brano con testo dello stesso Giba e musica del compianto maestro Pape Gurioli. L’esecuzione è prevista nell’ambito del premio speciale dedicato al celebre pianista e compositore. La canzone, pubblicata dalle Edizioni Galletti Boston, rappresenta un ulteriore tassello nel percorso artistico di Giancarlo Guani, che continua a distinguersi sia in ambito poetico sia musicale, portando il nome della Spezia in contesti culturali di rilievo nazionale.