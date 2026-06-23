Google ha cambiato le regole: ora decidi tu da chi informarti. Scegli Cds come “Fonte preferita”

Trovare una notizia davvero affidabile su Google, in mezzo a una miriade di risultati, non è sempre semplice. Spesso ci si imbatte in contenuti che non corrispondono alle aspettative, mentre le fonti più autorevoli rischiano di perdersi nel flusso. Con l’inizio di maggio, però, questo meccanismo inizia a cambiare. Fino a ieri, l’ordine e la visibilità delle notizie erano determinati quasi esclusivamente dagli algoritmi di Google, che valutano fattori come autorevolezza, qualità, tempestività e rilevanza dell’editore. Elementi fondamentali per la credibilità di un giornale, ma che non sempre trovavano pieno riscontro nei risultati mostrati agli utenti.

Con l’introduzione della nuova funzione “Fonti preferite”, Google compie un passo diverso: offre agli utenti la possibilità di scegliere direttamente quali siti e testate privilegiare. In pratica, ciascuno può creare una propria selezione di fonti fidate, influenzando in modo concreto ciò che appare nelle ricerche. Una volta aggiunti alla lista, gli articoli di questi siti compariranno con maggiore evidenza, sia nella tradizionale sezione delle notizie principali sia in uno spazio dedicato esclusivamente alle fonti selezionate. Il risultato è un’esperienza più personalizzata, in cui è l’utente a orientare l’informazione, invece di subirla.

Attivare questa funzione è semplice: basta effettuare una ricerca, soprattutto su temi di attualità, e individuare accanto alla sezione delle notizie l’icona a forma di stella. Da lì è possibile salvare le proprie fonti di riferimento e iniziare a vedere i contenuti che contano davvero, secondo i propri criteri.