COMMENTA
CONDIVIDI

Iscriviti alla newsletter di Cds, tutte le top news più recenti non appena svegli

Iscriviti alla newsletter di Cds, tutte le top news più recenti non appena svegli

La newsletter "Venticinquesima Ora"

Leggere le notizie di Città della Spezia è una sana abitudine che accomuna la stragrande maggioranza degli spezzini. C’è chi lo fa in modo diretto, perché ci segue da oltre vent’anni, chi attraverso i nostri canali social, sempre più ricchi delle vostre opinioni, chi grazie alla messaggistica istantanea che vi invia le notifiche direttamente sullo smartphone tramite Telegram e chi, infine, ha aderito con curiosità e interesse alla newsletter giornalistica quotidiana Venticinquesima Ora, pensata per accompagnarvi ogni giorno dell’anno con notizie, approfondimenti e curiosità selezionate per voi. Un progetto nato più di un anno fa con un obiettivo semplice ma ambizioso: informarvi con puntualità, chiarezza e valore. Non è un caso che, negli ultimi mesi, in molti si siano aggiunti a questa esperienza, anche tra chi è abituato a consultare il nostro quotidiano online nel corso della giornata: diventa infatti prezioso poter contare su una sintesi delle notizie più importanti direttamente nella propria email, magari mentre si sorseggia il primo caffè e la giornata prende forma.

The post Raccolta ingombranti nel fine settimana in centro e a Rebocco appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com