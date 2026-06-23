L’associazione Young Ceriale APS sul tragico incidente: “Visibilità a individui che meriterebbero il silenzio, per noi il tempo delle parole è finito”

Ceriale. “Riteniamo che questa vicenda abbia già ricevuto un’esposizione mediatica eccessiva, che ha finito per dare ulteriore visibilità a situazioni e individui che, al contrario, meriterebbero silenzio e oscurità oltre che amplificare il dolore di due famiglie distrutte”. È durissima la nota pubblicata sulla pagina facebook dell’associazione Young Ceriale APS, l’associazione che ha promosso – nella giornata di ieri, lunedì 22 giugno – la camminata solidale per Sofia Barberi ed Emma Brasca.

Nella giornata di ieri, lunedì 22 giugno, circa un migliaio di persone sono scese in piazza a Ceriale per manifestare la propria vicinanza alle famiglie delle due ragazze coinvolte nel tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Lo schianto è costato la vita alla giovane Sofia Barberi e ha causato gravi ferite all’amica Emma Brasca, che viaggiava con lei a bordo dello scooter travolto da un’auto. La giovane è tuttora ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove resta in prognosi riservata.

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