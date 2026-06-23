Lavoro, più di ottanta posti in provincia: a Marinella si cercano due ausiliari da spiaggia per l’assistenza ai disabili

Due ausiliari di spiaggia a Marinella per supportare le persone disabili nelle attività balneari, dall’apertura dell’ombrellone all’ingresso in acqua. Tra i requisiti figurano esperienza pregressa, attitudine ai rapporti interpersonali ed essere automuniti per un impiego che prevede un contratto a tempo determinato.

Questa è una delle figure cercate all’interno del nuovo bollettino dei Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana, che hanno pubblicato 83 offerte di lavoro. Le ricerche coprono tutti i settori economici della provincia, con una forte concentrazione tra turismo, commercio, nautica, logistica e trasporti. Le formule contrattuali spaziano dal tempo determinato, spesso con prospettive di stabilizzazione, all’indeterminato, fino ai contratti di apprendistato rivolti ai profili con meno esperienza.

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