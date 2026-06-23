“Le Crimoperiferie”, il nuovo saggio del capitano dei Carabinieri e criminologo spezzino Giovanni Sabatino

Nuovo volume per lo spezzino Giovanni Sabatino, capitano dell’Arma dei carabinieri e criminologo. È appena uscito nei cataloghi di Roma della casa editrice La Bussola edizioni il testo intitolato “Le Crimoperiferie. La produzione socio-economica del crimine tra mercati aperti e sistemi chiusi”. Il libro introduce un neologismo inedito nella letteratura scientifica, analizzando la criminalità come una risultante socio-economica dei processi che maturano all’interno delle periferie globalizzate dell’ultimo trentennio, dove degrado e disuguaglianza alimentano la devianza. Dall’analisi emerge la necessità di attuare politiche di sicurezza orientate al benessere dei cittadini e alla pace sociale.

L’autore, membro della American society of criminology dal 2011 e già collaboratore di atenei italiani e stranieri, ha all’attivo altre pubblicazioni socio-criminologiche tra il 2012 e il 2016, sia in Italia che in Gran Bretagna. Dal 2024 l’ufficiale, insignito nel 2009 del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica italiana per le indagini condotte nella sua carriera, comanda il Nucleo operativo radiomobile della Compagnia carabinieri di Lucca. Nei prossimi giorni il volume verrà presentato in uno speciale televisivo sull’emittente Tele Liguria Sud.

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