Melara, il Comune cerca un gestore per l’area verde: bando per bar, campetto e spazi gioco

Una nuova opportunità, sia per chi aspira a gestire un punto ristoro sia per il quartiere di Melara. Il Comune della Spezia ha infatti pubblicato una procedura a evidenza pubblica per affidare in concessione la gestione dell’“Area verde di Melara”, in via dei Pini, complesso di proprietà comunale che comprende bar-ristoro, spogliatoi, campo polivalente e area giochi per bambini.

L’area, completamente recintata e di circa 5.020 metri quadrati, include un fabbricato principale destinato a bar-ristoro con dehor esterno, una seconda struttura per servizi igienici e spogliatoi, un campo in erba sintetica dotato di copertura pressostatica per il periodo invernale e uno spazio attrezzato per il gioco dei più piccoli.

Il canone annuo posto a base di gara è fissato in 1.500 euro oltre Iva. Al futuro concessionario saranno affidati gli oneri di gestione e manutenzione ordinaria dell’intero compendio, oltre allo smontaggio stagionale della copertura pressostatica e alla realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria stimati dall’amministrazione in circa 11mila euro, da eseguire entro i primi sei mesi dalla concessione.

La durata della concessione è stabilita in sei anni, con possibilità di rinnovo non automatico per altri sei. L’obiettivo indicato dal Comune è quello di valorizzare l’area, garantirne la sostenibilità gestionale e favorire la funzione sociale degli spazi, anche attraverso l’utilizzo gratuito del campo da parte delle scuole in orario didattico.

La selezione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 80 punti per la parte tecnica e 20 per quella economica. È prevista una soglia minima di ammissione di 48 punti per la proposta progettuale. I partecipanti dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio guidato dall’ufficio tecnico nei due giorni lavorativi precedenti la scadenza del bando.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com