Nuovo albergo e piazza pubblica a Principe, via libera alla convenzione urbanistica

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessora all’Urbanistica e Verde urbano Francesca Coppola, lo schema di convenzione che prevede la realizzazione di un nuovo albergo e spazi pubblici in via Mura degli Zingari.

Si tratta di un progetto che risale ormai a cinque anni fa, portato avanti dalla società internazionale Vastint. Sulla piastra impostata tra via Adua, via Buozzi e l’imbocco con via Mura degli Zingari sorgerà un albergo 4 stelle superior di sette piani più tre interrati gestito dalla catena americana Marriott. L’area era stata acquisita nel 2019 e i lavori avrebbero dovuto concludersi già nel 2023, ma a pesare sulla tabella di marcia sono stati gli aumenti dei costi e il prolungarsi dell’iter autorizzativo, reso più complicato dalla vicinanza della struttura al deposito della metropolitana.

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