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Ortovero primo comune in Liguria per la raccolta differenziata 2025

Ortovero primo comune in Liguria per la raccolta differenziata 2025

ortovero differenziata 2025

Anche quest’anno Ortovero raggiunge un risultato eccezionale nella raccolta differenziata dei rifiuti, migliorando ulteriormente gli ottimi dati registrati negli anni precedenti: per il 2025, infatti, Ortovero si conferma primo comune in Liguria e nel savonese, con una percentuale pari all’86,84%, (+ 2,25% rispetto al 2024).

“Questo importante traguardo è il frutto della puntualità e dell’attenzione nel servizio, della disponibilità del centro di raccolta aperto due volte alla settimana, dell’impegno costante dell’Amministrazione comunale e del consigliere delegato all’Ambiente, Claudio Marras. Fondamentale è stata anche la collaborazione del gestore SAT Servizi Ambientali e del suo personale, in particolare di Massimo Guerrisi” sottolinea il sindaco Osvaldo Geddo.

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