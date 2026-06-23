Pignone accoglie l’artista iraniana Fariba Ferdosi a Casa Bellani in vista della mostra al Museo Adi di Milano

L’iraniana Fariba Ferdosi è l’artista in residenza ospite a Casa Bellani a Pignone dall’8 giugno scorso. A darne notizia, unitamente al sindaco Ivano Barcellone, è Paolo Asti, presidente dell’associazione culturale Startè incaricata nella gestione della residenza e nella selezione degli artisti provenienti da tutto il mondo.

“Siamo lieti e onorati di ospitare un’altra artista donna, dopo la presenza di Patricia Dinu nella primavera scorsa, tornata ora negli Stati Uniti, che porta con se la consapevolezza del concerto di emigrazione, condiviso da tante famiglie pignonesi – dichiara il sindaco del piccolo borgo della Val di Vara – che in passato hanno lasciato il nostro paese soprattutto per trasferirsi in Argentina, senza però mai dimenticarlo”.

Fariba Ferdosi (1976, Teheran) è un’artista visiva che si sofferma sulla soglia, sul confine tra sonno e veglia, tra reale e immaginario, tra varie identità e le loro intersezioni (femminile, iraniana, italiana…). Alla base della sua ricerca artistica c’è l’interesse per l’estetica e l’etica delle radici degli “archetipi”. Convinta del valore sociale dell’arte, la sua ricerca privilegia l’interazione e spazia, in termini di tecniche e materiali utilizzati, dall’ installazione alla videoarte interattiva, dalla Net Art alla performance. Dal 2002 al 2010 ha collaborato con l’artista Lorenzo Pizzanelli (1969-2010) con cui ha realizzato diverse opere multimediali in più versioni. Vive e lavora tra Firenze e Teheran. Due opere sono state realizzate in collaborazione con i maestri vetrai della Fondazione Berengo a Murano.

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