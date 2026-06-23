Punta Chiappa: rimozione dell’ordigno bellico i divieti fino a giovedì 25

Trasferimento e brillamento dell’ordigno bellico rinvenuto dai sommozzatori dei carabinieri a Punta Chiappa. Nei giorni 23 e 24 durante le attività preparatorie “nell’area a mare avente un raggio di 100 metri centrata nel punto di coordinate Latitudine 44° 19.4280’ N – Longitudine 009° 08.8260’ E (Datum WGS 84), sono vietati transito, ancoraggio, pesca e qualunque altra attività subacquea o di superficie”.
“Inoltre, Il giorno 25 giugno 2026, dalle ore 08:00 fino a termine esigenze, durante il trasferimento dell’ordigno bellico segnalato dal punto di coordinate di cui al precedente Articolo 1 al sito di brillamento situato sul punto di coordinate Latitudine 44°17.40’ N
Longitudine 009°03.81’ E (Datum WGS 84) sono vietate:
– le attività di nuoto di superficie e subacquee a meno di 2.5 miglia nautiche;
– la navigazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie a meno di 1 miglio nautico”