Ruba il portafoglio dalla borsa di una 83ennne e scappa: 26enne arrestato dai carabinieri

Vado Ligure. Prosegue la capillare attività di controllo del territorio, anche in chiave di prevenzione, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, con maggiore attenzione alle aree più sensibili del territorio e ai reati di tipo predatorio.
Sabato 20 giugno, i carabinieri della Stazione di Vado Ligure hanno arrestato un ragazzo di 26 anni, croato, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, che pochi minuti prima aveva sottratto il portafoglio dalla borsa di una signora ottantatreenne.