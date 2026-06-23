Sarzana, venerdì sera al Barontini una conferenza sulla meccanica quantistica

Venerdì 26 giugno alle 21 il centro Barontini di Sarzana (via Ronzano, 1 ) ospiterà “Dio non gioca a dadi”, conferenza sulla meccanica quantistica a cura dell’Itituto culturale Astrofili spezzini. Ingresso libero. “L’argomento, molto ostico – si legge in una nota sull’incontro -, verrà affrontato in modo semplice da quattro relatori: MarcoRaiti, Pasquale Fisichella, Chiara Bucci , Andrea Austi, con cenni sull’argomento ed esempi introduttivi della materia. Si invitano gli interessati a partecipare numerosi”.
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