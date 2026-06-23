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Sarzana, venerdì sera al Barontini una conferenza sulla meccanica quantistica

Sarzana, venerdì sera al Barontini una conferenza sulla meccanica quantistica

Astrofili Spezzini

Venerdì 26 giugno alle 21 il centro Barontini di Sarzana (via Ronzano, 1 ) ospiterà “Dio non gioca a dadi”, conferenza sulla meccanica quantistica a cura dell’Itituto culturale Astrofili spezzini. Ingresso libero. “L’argomento, molto ostico – si legge in una nota sull’incontro -, verrà affrontato in modo semplice da quattro relatori: MarcoRaiti, Pasquale Fisichella, Chiara Bucci , Andrea Austi, con cenni sull’argomento ed esempi introduttivi della materia. Si invitano gli interessati a partecipare numerosi”.

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