Sestri: a Palazzo Fascie la presentazione del libro “Parole dal profondo” di Igor Valeriani

Venerdì 26 giugno, alle ore 17, la Sala Bo di Palazzo Fascie a Sestri Levante ospiterà la presentazione del libro Parole dal profondo di Igor Valeriani. L’incontro, a ingresso libero, vedrà l’autore dialogare con Simona Di Pisa. Il libro racconta un percorso personale che prende avvio dall’infanzia dell’autore e affronta il tema degli abusi subiti da bambino, trasformando un’esperienza dolorosa in una testimonianza di resilienza e speranza.

Attraverso il libro, l’autore ripercorre la propria storia con l’obiettivo di dare voce a chi ha vissuto esperienze simili, sottolineando l’importanza della parola come strumento di liberazione e di rinascita. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione di riflessione su temi delicati come la violenza sui minori, il coraggio della denuncia e il valore della condivisione delle proprie esperienze.

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