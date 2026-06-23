Sestri: “Talenti in Cammino” questa sera (martedì 23) al Teatro Conchiglia

Sarà lo splendido Teatro Conchiglia di Sestri Levante a ospitare questa sera – martedì 23 giugno – a partire dalle ore 21 l’ormai tradizionale appuntamento di giovani talenti sestresi, desiderosi di mostrare le proprie capacità artistiche a un pubblico che si attende, come tutti gli anni, numeroso.

“Talenti in Cammino”, appunto, è il nome che si è voluto dare quest’anno a uno spettacolo che, partito qualche anno fa senza troppe pretese, semplicemente con l’obiettivo (meritorio ma abbastanza consueto) di impegnare dei ragazzi nell’obiettivo di autofinanziarsi, in vista del Campo Estivo “post-Cresima” che li attende nel mese di luglio, è diventato nel tempo un irrinunciabile appuntamento nell’agenda estiva della Bimare.

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