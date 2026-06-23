Sicurezza e ronde, scintille in consiglio comunale tra Gandolfo (Fdi) e Viscogliosi

Genova. La sicurezza in città, con un focus sulla gestione dei minori stranieri non accompagnati e sulle aggressioni contro alcuni di loro avvenute nei giorni scorsi, sono stati al centro del consiglio comunale di oggi. Due interrogazioni, una della maggioranza e una dell’opposizione e l’ennesima polemica dai toni molto accesi con tanto di un “caso” su un termine offensivo proferito fuori microfono dall’assessora alla Sicurezza Viscogliosi, da giorni sotto attacco del centrodestra.

I giochi si sono aperti con un articolo 54 della consigliera del Pd Donatella Alfonso, rivolto all’assessora al Sociale Cristina Lodi, che ha fatto emergere le problematiche legate alla gestione dei minorenni stranieri. “Siamo di fronte a ronde di cittadini, un allarme sociale implementato da alcune fake news diffuse da testate giornalistiche inesistenti”, ha ricordato Alfonso.

» leggi tutto su www.genova24.it