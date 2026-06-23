Un lettore: “Sparita l’isola ecologica di via Fazio, cittadini costretti a portare i rifiuti altrove”

“L’isola che non c’è (più): la misteriosa sparizione di via Fazio e il Grand Tour del rusco a Spezia

C’era una volta un’isola. Non quella di Peter Pan e nemmeno quella dei famosi, ma un’isola molto più preziosa per i residenti del centro storico: l’isola ecologica di via Fazio, posizionata strategicamente nel retro del Teatro Civico.

Un avamposto di civiltà dove migliaia di cittadini, residenti all’inizio della zona pedonale di via del Prione, potevano civilmente conferire umido e riciclabile.

Poi, circa venti giorni fa, il colpo di scena degno del miglior illusionista: l’isola è sparita nel nulla. Niente cartelli, niente comunicazioni ufficiali, nessun preavviso dell’amministrazione. Cittadini e uffici della zona si sono svegliati orfani del loro punto di riferimento, scoprendo solo dopo una faticosa attività di indagine (autonomamente condotta tra un sacchetto e l’altro) che l’isola era stata definitivamente soppressa.

Da quel giorno, l’inizio di via del Prione è diventato il punto di partenza di una nuova disciplina olimpica non autorizzata: il “trascinamento del sacco pesante”.

L’ironia della sorte vuole che l’amministrazione comunale abbia sempre fatto del decoro e della raccolta differenziata il proprio fiore all’occhiello, un vero e proprio cavallo di battaglia da esibire con orgoglio. Peccato che oggi, camminando per il centro, lo spettacolo sia decisamente meno glorioso.

La mattina, il panorama offre scene d’altri tempi: impiegati e signore delle pulizie degli innumerevoli uffici della zona trasformati in moderni “vinti” di Verga, costretti a trascinare enormi e pesanti sacchi di rifiuti per centinaia di metri, sotto il sole, alla disperata ricerca di un cassonetto superstite.

Il risultato di questo “risparmio” di postazioni? Un effetto domino da manuale dell’inefficienza. Le isole ecologiche rimaste nelle zone limitrofe, come quella di via Colombo, sono letteralmente al collasso, sovraccaricate da un’utenza raddoppiata e perennemente assediate anche dai conferimenti (spesso impropri) delle attività commerciali.

Per rendersene conto basterebbe un piccolo sforzo di fantasia: un sopralluogo in via Fazio o in via Colombo, possibilmente senza tapparsi il naso, per verificare lo sconcio di aree diventate improvvisamente sporche, sature e decisamente profumate.

Sia chiaro: le ragioni logistiche o tecniche dietro alla rimozione del punto di via Fazio saranno sicuramente nobilissime e motivate da superiori esigenze che noi umani non possiamo comprendere. Ma una domanda sorge spontanea: prima di smantellare un servizio in un quartiere a così alta densità abitativa e commerciale, qualcuno ha provato a fare due calcoli? Non sarebbe stato opportuno – per evitare di trasformare le vie del centro in un percorso a ostacoli puzzolente – posizionare un’alternativa, anche temporanea, nelle immediate vicinanze?

I cittadini, che le tasse sui rifiuti le pagano per intero e senza sconti “temporanei”, confidano ora in un sussulto di orgoglio da parte del Sindaco e dell’Assessore competente.

La raccolta rifiuti non può diventare il tallone d’Achille di questa amministrazione proprio per una svista logistica nel cuore della città.

Sindaco, Assessore, se ci siete battete un colpo. O meglio, posizionate un cassonetto”.



Paolo Messuri

Ex Consigliere Comunale

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