Vela: Pilo Pais fa il bis ad Alassio nella Regata delle Origini

Alassio. Federico Luigi Pilo Pais si è ripetuto anche quest’anno vincendo per la seconda volta consecutiva la tradizionale “Regata delle Origini”, un evento che il Circolo Nautico Al Mare organizza per ricordare una classe velica storica, quella del Dinghy 12, che ha contribuito più di altre a fare la storia del CNAM. Pico Pais con il suo “Bluamnesia” alla fine ha preceduto di ben quattro punti Emanuele Tua (“Orietta mia”), già vincitore ad Alassio nel 2024 e Michele Quaglia (“Baraondix”).

Quattro le prove disputate, seguite da un pubblico numeroso. Pilo Pais ha vinto due prove, una è andata a Tua ed una ad Attilio Carmagnani che alla fine ha chiuso in classifica al settimo posto.

» leggi tutto su www.ivg.it