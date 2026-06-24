A Le Grazie una serata dedicata a Giovanni Giudici nel ricordo del grande poeta

Torna anche quest’anno l’appuntamento promosso dall’Associazione Culturale Posidonia in occasione del proprio anniversario, una serata dedicata alla memoria del poeta Giovanni Giudici, profondamente legato alle Grazie, suo paese natale e luogo in cui trascorse gli ultimi dieci anni della sua vita.

L’iniziativa si svolgerà sabato 27 giugno, a partire dalle 21.30, presso la sede dell’associazione in via Libertà 219 alle Grazie. Ospite della serata sarà Francesca Santucci dell’Università di Genova, studiosa che negli anni ha dedicato numerose ricerche e approfondimenti all’opera e alla figura di Giudici. L’intervento, dal titolo “E tu fammi più vero”. Le case di Giovanni Giudici, offrirà l’occasione per ripercorrere il rapporto del poeta con i luoghi della sua esistenza, spazi fisici e interiori che hanno segnato profondamente la sua vicenda umana e letteraria.

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