Andora presenta i suoi sentieri: 43 km ad anelli con 26 km di percorsi di collegamento asfaltati: un sistema aperto, accessibile ed adatto a tutti

Andora. Grazie a un lavoro capillare, andato avanti negli anni, passo dopo passo, oggi Andora è in grado di mettere a disposizione di turisti e residenti una serie di percorsi per trekking, escursioni e bike capaci di offrire esperienze autentiche tutto l’anno. Ogni percorso racconta una parte del territorio: qualità, sostenibilità, tradizione e innovazione, che si fondono con storia e cultura, sempre sotto lo sguardo vigile e austero dell’olivo, simbolo di resistenza e longevità.

La rete dei sentieri già ripuliti e dotati di cartellonistica si sviluppa ad anelli, per un totale di 43 chilometri di percorsi, uniti da 26 chilometri di collegamenti asfaltati. Un patrimonio che, grazie alla valorizzazione messa in atto, si presenta oggi come un vero progetto strategico per il territorio, che si va ad unire alla Ciclovia Tirrenica, che da Andora conduce fino a Ospedaletti, attraversando il Golfo Dianese, con un percorso sul mare unico e suggestivo di circa 50 chilometri.

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