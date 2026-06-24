Angelozzi guida il New Deal di Roberts: “Si torna umili: chi fa un sacrificio rimane, gli altri via”

“Bisogna abbassare i costi, che non significa fare rivoluzioni perché qui ci sono professionisti competenti e seri. Certo tutti devono venire incontro alla società: un 50% lo facciamo noi e un 50% ci pensa la proprietà con la sua forza economica. In quest’ottica chi è disposto a fare un sacrificio rimane, chi non vuole andrà via. Vale anche per i calciatori, che qui hanno vissuto tempi di grandezza che però non ci sono più”. E’ la linea tracciata tra prima e dopo da Guido Angelozzi nella conferenza che lo introduce come nuovo ‘uomo forte’ dello Spezia Calcio. Il ruolo è ufficialmente di direttore sportivo, ma l’occhio del dirigente siciliano si punta sui conti in generale, descrivendo la volontà di avere peso in ogni decisione.

Eppure nel giorno della presentazione della sua terza vita spezzina ci sono segnali distensivi. La chiacchierata a tu per tu con l’amministratore delegato Andrea Gazzoli prima di sedersi in conferenza, la citazione del team manager Lorenzo Ferretti durante il suo discorso. Due figure su cui erano sorti interrogativi in merito alle possibilità di convivenza. L’approccio è morbido, lo sviluppo si vedrà. Per adesso è ancora il tempo delle analisi. “Abbiamo tanti contratti su cui dovremmo lavorare. Lo dico subito: non sono il salvatore della patria. Dobbiamo tornare umili e fare del Picco la nostra forza”.

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