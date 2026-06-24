Assonautica e Plasticfree in campo a Savona: ripulita la spiaggia del Prolungamento, raccolti oltre 2.500 mozziconi e altri rifiuti

Savona. Sabato 20 giugno a Savona, la spiaggia del Prolungamento è stata invasa da un piccolo esercito di volontari. Non è la prima volta che Assonautica collabora con Plasticfree e sono sempre esperienze molto positive.

L’evento è stato organizzato da Plasticfree e patrocinato dal Comune di Savona, Assonautica ha accettato “con entusiasmo di partecipare ed auspica che la collaborazione continui nel tempo”. Sono state raccolte tante bottiglie di vetro, bottiglie di plastica, lattine, polistirolo, più di 2500 mozziconi di sigaretta, rifiuti di ogni tipo. Tutti i rifiuti sono stati ritirati dal personale SEA-S. Considerando le altissime temperature di questo periodo si è deciso di iniziare la raccolta alle ore 18, la spiaggia era ancora frequentatissima.

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