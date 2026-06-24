Caldo in Liguria, venerdì 26 giugno sarà “bollino rosso”: oggi e domani arancione

Liguria. Bollino arancione oggi e domani, bollino rosso per caldo venerdì 26 giugno in Liguria – ed è il primo di questa estate 2026 – il massimo livello di allerta per ondate di calore secondo l’ultimo bollettino emesso dal ministero della Salute e diramato dalla protezione civile.

Secondo il ministero, nella nostra città, per quanto sia messa comunque meglio rispetto ad altri capoluoghi che non beneficiano dell’effetto mitigativo del mare, le temperature raggiungeranno i 30 gradi di media ma saranno percepite come superiori, attorno ai 34 gradi.

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