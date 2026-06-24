Casa Paganini a Carro, ci siamo: venerdì l’inaugurazione della dimora restaurata

Finalmente, ci siamo. Il Comune di Carro inaugurerà la Casa Paganini, dimora appartenuta alla famiglia di Niccolò Paganini e oggi restituita alla comunità dopo un importante intervento di recupero e valorizzazione. L’edificio è stato al centro del progetto che nel 2023 ha ottenuto dal Ministero della Cultura un finanziamento di 1.600.000 euro nell’ambito del PNRR, con il programma “Carro il Comune di Paganini”.

Il progetto, articolato in tredici linee di intervento, è in fase di completamento e si concluderà entro il 30 giugno, secondo quanto previsto dalla normativa. L’amministrazione comunale, sottolinea l’assessore e responsabile del progetto Loriano Isolabella, ha portato avanti negli ultimi mesi un intenso lavoro operativo, nonostante le difficoltà legate ad alcune criticità progettuali iniziali. In fase di verifica ministeriale, infatti, alcune parti del progetto originario sono state ritenute non ammissibili e sostituite con soluzioni alternative. L’intervento non riguarda solo la Casa Paganini, ma anche la riqualificazione di Piazza San Lorenzo, il cui progetto è stato profondamente rivisto a seguito di nuove valutazioni della Soprintendenza. Gli scavi hanno infatti riportato alla luce elementi che testimoniano l’esistenza di una piazza di epoca medievale, conferendole un ulteriore valore storico e rendendola meritevole di tutela.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com