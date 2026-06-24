Celebrazioni per San Giovanni Battista, l’omelia dell’arcivescovo sulla “povertà silenziosa”

Genova. “La realtà di Genova ci parla con chiarezza. Ci dice che Genova invecchia. La Liguria continua a essere la regione più anziana d’Italia e l’indice di vecchiaia ha raggiunto livelli che non hanno eguali nel nostro Paese. In questo scenario, si configura in maniera incisiva il tema della solitudine. È una povertà silenziosa, che trascende le generazioni e oggi accompagna l’uomo in tutte le fasi della sua vita. Non è solo mancanza di compagnia: è perdita di legami, di senso della vita, di appartenenza alla società. Nel tempo della “cultura dello scarto”, chi non produce o non efficiente rischia di essere dimenticato, o fatica a trovare il proprio posto nella società”.

È uno dei passaggi dell’omelia dell’arcivescovo di Genova, Marco Tasca, durante la messa solenne per celebrare il santo patrono San Giovanni Battista. Dopo le tradizioni folkloristiche, tra cui il falò di martedì sera in piazza Matteotti, oggi la processione e la messa nella cattedrale di San Lorenzo, alla presenza di molte autorità oltre che di cittadini e turisti.

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