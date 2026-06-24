CIA Savona in lutto per la scomparsa dello storico socio Gino Michero

Albenga. La Confederazione Italiana Agricoltori desidera ricordare con profonda gratitudine lo stimato e storico socio Gino Michero, che si è spento all’età di 95 anni. “Ha dedicato con generosità, tempo ed energie il suo importante lavoro all’associazione e al mondo agricolo ingauno” affermano da CIA Savona.

Titolare di un’importante azienda agricola e floricola, ha portato avanti l’attività insieme alla moglie Teresa, alle figlie Nadia e Catia e al genero Angelo, “contribuendo con impegno e continuità allo sviluppo del settore”.

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