COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

CIA Savona in lutto per la scomparsa dello storico socio Gino Michero

CIA Savona in lutto per la scomparsa dello storico socio Gino Michero

Gino Michero

Albenga. La Confederazione Italiana Agricoltori desidera ricordare con profonda gratitudine lo stimato e storico socio Gino Michero, che si è spento all’età di 95 anni. “Ha dedicato con generosità, tempo ed energie il suo importante lavoro all’associazione e al mondo agricolo ingauno” affermano da CIA Savona.

Titolare di un’importante azienda agricola e floricola, ha portato avanti l’attività insieme alla moglie Teresa, alle figlie Nadia e Catia e al genero Angelo, “contribuendo con impegno e continuità allo sviluppo del settore”.

» leggi tutto su www.ivg.it