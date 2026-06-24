Digestore, comitati: “Costi lievitati di 40 milioni, toccherà ai cittadini ripianarli”

“Con l’entusiasmo di chi annuncia la nascita di un figlio, l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone e il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini hanno annunciato l’entrata in funzione a fine anno del biodigestore di Saliceti. La descrivono come un’opera delle meraviglie tecnologiche, le più avanzate in circolazione, ovviamente senza indicare quali. Noi siamo meravigliati dall’importo dell’investimento: 96 milioni di euro per trattare 60 mila tonnellate di rifiuti organici. Significa 1.600 euro per tonnellata di organico: il quadruplo dei costi di mercato per impianti analoghi”. Lo affermano in una nota congiunta i comitati Sarzana, che botta! e No biodigestore Saliceti.

“Una domanda non ci permette di condividere l’entusiasmo di Giampedrone e Peracchini: chi paga una lievitazione dei costi del 78 per cento rispetto al Piano economico finanziario (Pef) allegato al Paur, approvato in Regione dalla Conferenza dei servizi e inviato al ministero dell’Ambiente per il finanziamento con i fondi del Pnrr? Attendiamo risposta da Iren, da Recos, dalla Regione, dalla Provincia, dai sindaci, dalla politica tutta – proseguono i due comitati -. Eravamo rimasti (2022) a un investimento di 56 milioni di euro, coperti in parte da 40 milioni di fondi Pnrr, che l’Italia dovrà in parte restituire all’Europa. Il costo dello smaltimento dell’organico era di 933 euro a tonnellata. In Italia il costo di investimento per impianti simili non supera i 500 euro la tonnellata. Una lievitazione dei costi di 40 milioni di euro: non sono bruscolini! I costi poi vanno ripianati. A chi tocca il carico? Ai cittadini contribuenti. L’investimento a 56 milioni prevedeva una tariffa di conferimento dei rifiuti organici a carico dei Comuni di 110 euro/ton (105 per gli spezzini). Avevamo denunciato già allora che era una tariffa fuori mercato: grandi impianti nel Nord Italia praticano tariffe attorno ai 40 euro/ton. I sindaci sanno che dovranno scaricare i maggiori costi sulla Tari dei loro cittadini. Ma nessuno (a parte un po’ Lerici) ha obiettato. In occasione dell’inizio lavori a Saliceti (2024) era stato annunciato dall’allora Ad di Iren Signorini, che l’investimento era lievitato a 70 milioni. E’ troppo chiedere a quanto ammonterà la tariffa di conferimento a carico dei Comuni, cioè a carico di noi contribuenti, con l’investimento lievitato a 96 milioni? I sindaci tacciono perché conoscono il nuovo Pef? Chiediamo di renderlo pubblico. I cittadini hanno il diritto di essere informati”.

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