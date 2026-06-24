Evoluzione e Libertà, Tommaso Scalzi nominato segretario regionale della Liguria

Liguria. Continua la fase di crescita e radicamento territoriale per Evoluzione e Libertà. Con una decisione strategica volta a consolidare la presenza del partito nel Nord-Ovest, i vertici nazionali con a capo il segretario nazionale Giuseppe Basile e il presidente Mirko Greco hanno ufficializzato la nomina di Tommaso Scalzi come nuovo segretario regionale della Liguria.

La scelta si inserisce in un piano di riorganizzazione complessiva del movimento, che punta a intercettare con maggiore forza le istanze del territorio ligure, dal rilancio infrastrutturale alla tutela del tessuto economico locale.

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