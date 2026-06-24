Il Mediterraneo di Simenon approda al Varignano con Portus Lunae

Debutta venerdì 26 giugno alla Villa romana del Varignano, a Le Grazie di Portovenere, il programma di Portus Lunae Art Festival Diffuso 2026, rassegna inserita nel progetto culturale “Parole Antiche per Pensieri Nuovi”, ideato e diretto da Sergio Maifredi e prodotto da Teatro Pubblico Ligure. L’appuntamento propone un pomeriggio dedicato all’incontro tra storia, letteratura, archeologia e spettacolo, in uno dei luoghi più significativi del patrimonio romano del territorio spezzino.

Il programma si aprirà alle ore 15 con una visita guidata alla Villa romana del Varignano accompagnata da un archeologo. L’iniziativa consentirà ai partecipanti di approfondire la storia del sito archeologico e il suo ruolo nel contesto del Mediterraneo antico. La partecipazione è possibile esclusivamente su prenotazione.

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