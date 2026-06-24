La “Bomber Cup” sbarca a Lerici: a Falconara il torneo con ZW Jackson e Cristian Brocchi

Il prossimo mese di agosto lo stadio di Falconara è pronto a trasformarsi in una spettacolare arena a cielo aperto. Il 22 e il 23 agosto, infatti, la “Bomber cup” arriva a Lerici.

L’evento, organizzato dal Lerici F.C., porterà grandi ospiti come ZW Jackson, uno dei volti più amati di Youtube Italia nel mondo del calcio, e Cristian Brocchi, ex calciatore e allenatore.

Il torneo sarà diviso in gironi che si disputeranno in tutta la giornata di sabato, mentre le fase a eliminazione diretta e la finale saranno giocate durante la serata di domenica.

Oltre al trofeo principale, il format include un’esclusiva formula cashback e la possibilità di partecipare a sfide interattive sul campo, come la sfida ai rigori con lo special guest ZW Jackson. Ad accompagnare l’evento sarà presente musica e la tradizionale sagra del raviolo che si terrà dal 21 al 23 agosto. Le iscrizioni per partecipare all’evento sono aperte, con l’intento di portare sul campo lericino un massimo di 20 squadre.

Per iscriversi contattare il Lerici F.C. sul canale Instagram.

Il torneo sarà gratuito per tutti gli spettatori, attesi da due giornate all’insegna del divertimento e passione per la palla di cuoio.















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