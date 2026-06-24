Laigueglia: riapre l’Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica IAT nel centro storico

Laigueglia. Terza estate con l’ufficio Iat di Laigueglia. Il servizio tornerà ad essere disponibile dal prossimo fine settimana nell’ex Sanità Marittima, nel centro storico di Laigueglia. L’Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica è a disposizione del pubblico dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.30 dal 26 giugno al 31 luglio e dal 1 al 27 settembre. Previsto un giorno di chiusura infrasettimanale, il mercoledì.

“Con l’apertura dello Iat offriamo ai turisti un servizio utile per visitare, far conoscere e vivere tutte le esperienze nel nostro territorio – dice il sindaco Giorgio Manfredi – Lo Iat è collocato nel cuore del centro storico l’Ufficio Turistico risulta facile da individuare e comodo da raggiungere grazie alla possibilità di essere raggiunto dalle spiagge e dagli alberghi del borgo marinaro”.

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